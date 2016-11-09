Кружок «Юный железнодорожник» начинает работать в Волгограде

В Волгограде на Приволжской детской железной дороге с 14 ноября 2016 года начнет работать кружок «Юный железнодорожник», занятия в котором традиционно проходят с ноября по май.

Ребятам расскажут об особенностях основных железнодорожных профессий - машинист тепловоза, проводник – осмотрщик вагонов, организатор движения поездов, специалист путевого хозяйства и др. Закрепить полученные теоретические знания воспитанники смогут на полигоне Приволжской детской железной дороги, расположенном в пойме реки Царица.

- Юные железнодорожники активно участвуют в социальных и профориентационных мероприятиях, реализуемых на полигоне Приволжской магистрали. Например, в течение 2016 года были организованы и проведены экскурсии на предприятия ПривЖД. Детей не только познакомили с особенностями их работы, но и напомнили о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщил начальник Приволжской детской железной дороги Владимир Грубов.

Также по его словам, воспитанники приняли активное участие в выставке железнодорожной техники, которая состоялась в начале октября текущего года на вокзале Волгоград-1. Юные железнодорожники рассказывали о выставочных образцах, отвечали на вопросы волгоградцев и гостей города.

Кружок «Южный железнодорожник» Приволжской детской железной дороги расположен по адресу: г. Волгоград, ул. Буханцева, д. 48.

Приглашаются учащиеся 6 - 9 классов общеобразовательных учебных заведений.

Посещение занятий - бесплатное.

Справочная информация по телефонам в Волгограде: (8442) 90-49-63, 90-49-90 (с 8:00 до 17:00).