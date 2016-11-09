Российская Госдума обязала депутатов лично заниматься обращениями граждан

Депутат Государственной Думы России должен лично ознакомиться с каждой жалобой избирателя. Такое решение приняла Госдума Российской Федерации 9 ноября, приняв поправки в свой собственный регламент работы.

В документе сказано, что депутат Госдумы должен каждое обращение гражданина рассматривать лично. Это значит, что отныне парламентарий уже не может поручить рассмотрение дела своему помощнику, а помощник не может вместо депутата заниматься так называемыми «отписками» гражданам.

Понятно, что если помощник депутата раньше мог собственноручно решить (или не решить) какую-то проблему, то об этом его начальник мог и не узнать вовсе. Вот эту-то порочную практику Госдума и решила пресечь.