«Ночные волки» объявили «охоту» на недобросовестные СМИ

«Ночные волки» решили взять под контроль средства массовой информации. С этой целью мотоклуб образует специальные «информационные батальоны».

Как рассказал руководитель уральского отделения «НВ» Михаил Кайгородов, представители «батальонов» займутся поиском фактов фальсификаций в СМИ, искажающие информацию издания попадут в специальный список. Возможно, в дальнейшем к ним будут предъявляться юридические претензии.

Ранее «АН-онлайн» писали о скандале с участием лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова, более известного как Хирург. Залдостанов резко высказался в отношении художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина и отказался принести ему свои извинения. Михаил Кайгородов считает, что в возникновении конфликта между Хирургом и Райкиным виноваты именно СМИ.

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