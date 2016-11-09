Автопарковка в Москве разогналась до 200 рублей в час

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Трамп набрал положенное количество голосов, чтобы стать президентом США
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В Белгороде найден труп сына российского сенатора
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Трамп принимает поздравления, хотя еще не выиграл выборы
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Захарова рассказала о «гибридном сознании» Порошенко
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Эксперты: шансы Хиллари Клинтон на президентство минимальны
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Выборы в США: большинство - за Трампа
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Нижегородский полицейский освободил заложника, рискуя своей жизнью
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Неадекватный мужчина парализовал движение по синей ветке московского метро
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Компания Nike пожизненно "завербовала" Криштиану Роналду
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Ковитиди о законопроекте об идеологии: меня не так поняли
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У станции московского метро "Бауманская" приземлились три вертолета
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Карри реализовал рекордное количество трёхочковых в одном матче NBA
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Полиция проверит сообщение об обстреле питерского троллейбуса
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Во всем Мурманске отключили свет
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Американец, подозреваемый в педофилии, арестован в Москве
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СМИ: зарплата Роналду по новому контракту будет самой высокой в истории футбола
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Путин пригласил главу КНР в Москву
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Аграрный «Майдан» в Севастополе?
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Греф сделал прогноз о влиянии выборов в США на курс рубля
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В Ленобласти мужчину убило воздушным потоком от "Сапсана"
|08.11 16:45
На трассе в Липецке нашли тело младенца, закрытое в коробке
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В Госдуму внесен законопроект о единой российской идеологии
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Песков рассказал, как Владимир Путин съездит в Японию
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В Санкт-Петербурге «скорая» отказалась госпитализировать умирающего
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Установлен новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика (ВИДЕО)
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Убийство мексиканского судьи попало на ВИДЕО
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Боец UFC Джонс отстранён от соревнований на год за применение допинга
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Глава Минэкономики РФ рассказал всю правду об инфляции
|08.11 12:18
Нефть подорожает до $155 за баррель. Но не сейчас
|08.11 12:01
Российскую студентку похитили, чтобы вывезти в Сирию