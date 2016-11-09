Автопарковка в Москве разогналась до 200 рублей в час

Территории платных автопарковок в Москве расширятся и подорожают. Правительство столицы считает необходимым увеличить тарифы на стоянку в городе до 200 руб /ч. Увеличение расценок могут принять до конца 2016 года.

В управлении транспорта Москвы еще окончательно не определились с размером тарифа, но его однозначно увеличат, пишет «КоммерсантЪ».

В первую очередь станут дороже автопарковки в самом сердце города: улицы Неглинная, Петровка и Малая Бронная. При этом в руководстве транспортного департамента обещают, что для местных жителей расценки не увеличатся.

Напомним, в настоящее время автопарковка в Москве стоит от 40 рублей до 130 рублей в час. Инициатором повышения тарифов выступил в октябре 2016 года столичный вице-мэр Максим Ликсутов.

В МАДИ провели исследования и вычислили, что минимально окупаемый и оправданный тариф на автопарковку в столице - 230 рублей в час.