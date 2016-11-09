В Кировской области можно заказать собутыльника на час

То, над чем когда-то глумились КВН-щики, стало реальностью. В Кирове открылся необычный сервис «Собутыльник на час». Психологи говорят о неудачном названии (негативные ассоциации), но сервис процветает.

В каждой шутке действительно есть зерно правды, надо только уметь это зерно определить, пишет «Российская газета».

Негативные ассоциации клиентов нового сервиса не пугают, и в этом нет странности: для человека нет ничего страшнее одиночества. Эту особенность личности психологи и считают причиной успеха новой услуги, что набирает популярность в Кирове.

«Собутыльник на час» - это название не надо воспринимать слишком буквально. В основном работники сервиса исполняют роль психологов-надомников, часто выпивать им даже не приходится. Человеку, который заказывает за 300 рублей в час «собутыльника», нужен не столько «партнер по стакану», сколько слушатель.

Один из работников сервиса, назвавшийся Дмитрием, говорит о строгой дисциплине в коллективе и разделении ролей: девушку, например, никогда не пошлют в компанию мужчин. А вот мужчина может скрасить одиночество дамы: поговорить, спеть под гитару, сходить с ней в кино (на выставку и т.д.) и выпить - последнее приходится делать крайне редко.

Одна из клиенток рассказывает, что когда ее бросил парень, она от тоски позвонила в сервис и заказала парня - так они весь вечер и просидели за чаем, даже вино не открыли.

Пока четкой статистики у сервиса нет, но основная масса заказов - от молодых людей: современной молодежи не хватает компанейских собеседников. В качестве средства защиты сотрудники «Собутыльника на час» носят с собой перцовый баллончик. Случаев его использования пока не было.