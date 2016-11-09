СМИ: в России сигареты подорожают больше, чем было обещано

Участники табачного рынка ожидают, что акциз на сигареты станет выше, чем предполагали ранее. Речь идет о повышении таможенной части акциза на сигареты в 2017 году: вместо ожидаемых 13% до 14,5 процентов.

Ранее, 2 ноября, Госдума РФ проголосовала за увеличение специфической части сигаретного акциза в 2017 году на 10 процентов, то есть за 1 тысячу сигарет придется доплатить в виде налога до 1,56 тысяч рублей, передает «Росбалт».

Министерство финансов посчитало, что таможенный акциз недостаточно высок и выступило с инициативой его увеличить до 14,5 процентов. Это повышение предстоит еще утвердить в налоговом кодексе во втором его чтении.