Вечером во вторник появилась информация о том, кто сегодня мог прилететь на станцию метро "Бауманская" на вертолете.

Предполагается, что пассажиром воздушного судна мог быть российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Политик сегодня посетил совместное российско-французское предприятие "Синертек", которое находится на Авиамоторной улице в столице, говорится на официальном сайте правительства.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова отметила, что премьер-министр перемещается на вертолете, чтобы не мешать автомобилистам, и это не является секретом, передает "Газета.Ru".

Ранее сегодня на станции метро "Бауманская" приземлились три вертолета.