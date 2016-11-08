Жителям Мурманска вернули свет

В центре Мурманска после короткого замыкания на подстанции "Колэнерго" восстановлено электроснабжение.

Об этом вечером во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Мурманской области, где отметили, что в настоящий момент практически все уже подключено, в зону отключения энергоснабжения не попали социально-значимые объекты. Как уточняет ТАСС, сотрудники аварийных служб подали электричество потребителям по резервным схемам.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Мурманска около 17.20 по московскому времени произошло отключение электричества. Без света осталось множество людей.