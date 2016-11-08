Павел Воля не стал извиняться перед жителями Екатеринбурга за шутку о гопниках

Выступление Павла Воли в Нью-Йорке, запись которого был размещена на его YouTube-канале, вызвало острую реакцию у подписчиков. В комментариях к ролику, в котором Воля представил жителей Екатеринбурга необразованными хулиганами, пользовали призвали бойкотировать его выступления.

Однако сам артист не увидел в своих словах ничего оскорбительного. На своей странице в Instagram он написал, что все это не более чем шутка, которую раздули журналисты. По его словам, жители Екатеринбурга на него не в обиде и извиняться ему не за что.

Немногим ранее мэр города Евгений Ройзман заявил, что в Екатеринбурге живут люди думающие и серьезные, которые не будут обращать внимание на слова Павла Воли.