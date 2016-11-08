Стало известно, когда заблокируют LinkedIn

Сегодня стало известно, когда в России могут заблокировать популярную социальную сеть LinkedIn.

В случае принятия решения суда в пользу Роскомнадзора, сайт подвергнут блокировке уже в ноябре текущего года. Как сообщает заместитель руководителя ведомства Антонина Приезжева, решение будет принято послезавтра и вступит в силу в тот же день. После получения соответствующего решения Мосгорсуда, LinkedIn будет заблокирован в течение трех дней, передает ТАСС.

Напомним, что Роскомнадзор имеет к соцсети претензии в сфере исполнения российского законодательство - речь идет о хранении персональных данных граждан РФ.