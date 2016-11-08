Крымский бизнесмен: Я был готов работать по цивилизованным правилам

Антон Заводиленко, основатель и руководитель компании «Пилот АВ», которая специализируется на транспортном, экскурсионном и развлекательном обслуживании тех, кто приезжает отдохнуть или поработать в Крым, рассказал «Аргументам недели» о различиях работы по украинским и российским законам.



«Раньше на Украине бизнес старался быть в тени. Само государство способствовало этому. На Украине имелось всего два вида налогообложения для ведения бизнеса. В нашем российском законодательстве предусмотрен большой выбор систем налогообложения, на все случаи жизни. Это позволяет бизнесу не уходить в тень», – считает предприниматель.



По словам Заводиленко, кроме более универсальной системы налогообложения и отработанности большинства процессов, в российской системе его привлекает вот какой фактор: «Куда девались наши деньги на Украине – никто не знает. А вот сейчас мы платим налоги, и эти деньги работают на улучшение нашего полуострова, который с каждым днем становиться все красивей и красивей. И это отнюдь не мелочь, как может показаться со стороны».



Бизнесмен утверждает, что сложностей с адаптацией под российские требования у него не возникло. «Я готов был работать по цивилизованным правилам. Вот бухгалтерам пришлось попотеть, изучая новые для них требования. Но ничего, перестроились», – говорит он.

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