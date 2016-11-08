Аккаунт депутата Госдумы Натальи Поклонской в Facebook, который она завела накануне, уже сегодня оказался заблокирован. Помощник депутата объяснил причины блокировки в эфире радиостанции “Говорит Москва”.

По словам помощника, ситуация с аккаунтом Поклонской вовсе не связана с жалобами пользователей. Дело в том, что страница оказалась перегружена из-за наплыва подписчиков: только за вчерашний день на аккаунт подписалось более пяти тысяч человек. В настоящий момент решается вопрос с техподдержкой Facebook.

Ранее в СМИ появлялась информация, что деятельность Поклонской, в частности, ее неоднозначные высказывания, вызвали недовольство в “Единой России” и депутата даже попросили воздержаться от публичных заявлений. Однако экс-прокурор Крыма не подтвердила эту информацию, заявив, что не получала от руководства фракции никаких распоряжений на этот счет.

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