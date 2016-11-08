В Счетной палате прогнозируют рост числа россиян за чертой бедности

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова на слушаниях в Совете Федерации заявила, что, по прогнозам, число граждан России, находящихся за чертой бедности, в ближайшие три года может существенно увеличиться.

Согласно сделанному прогнозу, число граждан, чей доход будет фактически ниже величины прожиточного минимума, к 2019 году может достичь двадцати с половиной миллионов. Это почти на полтора миллиона человек больше, чем в 2015 году. Такой вывод был сделан в Счетной палате на основе прогноза социально-экономического развития страны на ближайшие три года.

Однако уточняется, что при расчетах не учитывалась категория пенсионеров. При включении этой категории в прогноз число потенциально бедных россиян увеличивается до 64 миллионов человек.

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