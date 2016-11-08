В России появился бесплатный сотовый оператор

Жители Москвы начали получать SIM-карты виртуального сотового оператора под названием "Атлас", который предоставляет бесплатные услуги связи.

В столице РФ нашлось 12 тысяч желающих подключиться к данной сети, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook управляющий партнер фонда Russian Ventures, а также один из ключевых участников проекта Евгений Гордеев. Впоследствии доставка SIM-карт будет осуществляться и в других российских городах, в частности, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Отмечается, что заказать карту можно при помощи специального приложения для iOS или Android. Основной набор услуг связи абоненты "Атласа" получат абсолютно бесплатно, а все остальные дополнительные опции придется оплатить посредством внутренней валюты.