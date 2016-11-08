Губернатор Смоленской области предложил изменить Земельный кодекс РФ
8 ноября 2016, 15:47 [ «АН-онлайн» ]
Алексей Островский инициировал ряд предложений по внесению изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, касающихся выделения земель субъектам малого и среднего предпринимательства.
В своем письме к генеральному директору АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александру Браверману в рамках Соглашения о взаимодействии глава региона обратился с предложением организовать обсуждение этих актуальных вопросов на федеральном уровне.
Реализуя государственную политику по импортозамещению, в целях повышения инвестиционного потенциала Смоленской области, развития экономики и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель администрация региона оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющим на Смоленщине инвестиционные проекты в различных сферах экономической деятельности, в том числе, в сфере сельскохозяйственного производства.
Одним из ключевых направлений нефинансовой поддержки субъектов МСП как на федеральном, так и на региональном уровнях является имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного и муниципального имущества, в том числе земельных участков, необходимых для реализации инвестиционных проектов.
Смоленская область располагает большим земельным потенциалом, который может быть использован для развития малого и среднего бизнеса, однако, как отмечает в своем письме губернатор Алексей Островский, действующая ныне процедура предоставления земельных участков не дает субъектам МСП преимуществ перед другими участниками земельных правоотношений.
продолжение материала на портале "РАБОЧИЙ ПУТЬ" 08.11.16