Прокуратура требует снова проверить обстоятельства осквернения российского флага
8 ноября 2016, 15:37 [«АН-онлайн», А. Абрамов ]
Волгоградская прокуратура не согласилась с решением полиции не возбуждать уголовное дело по факту осквернения государственного символа.
Накануне территориальный отдел полиции Тракторозаводского района Волгограда отказал в возбуждении уголовного дела по сообщениям об осквернении государственного флага. С таким решением не согласилась районная прокуратура. Ведомство требует еще раз проверить все обстоятельства происшествия.
Как сообщили ИА «Волга-Каспий» в пресс-службе прокуратуры, сотрудники контрольного ведомства изучили материалы проверки, проведенной полицией, и пришли к выводу, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено незаконно. Сотрудники прокуратуры требуют от полиции провести дополнительную проверку, ход которой будет контролироваться.
Напоминаем, 26 октября житель Волгограда Владимир Сапунков стал свидетелем, как работники управляющей компании во дворе дома по улице 95-ая гвардейская, 2 убирали опавшую листву полотнищем российского флага. О вопиющем факте очевидец сообщил в полицию. Правоохранительными органами была организована процессуальная проверка, по результатам которой дворники получили выговоры, а также остались без премии, а их начальница лишилась должности. Однако полицейскими было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
по сообщению портала "ВОЛГА-КАСПИЙ" 08.11.16