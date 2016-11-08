В российском Минфине предлагают выплачивать пособия бедным

В проектах бюджета на следующие три года таких проектов не предусмотрено, так что предложение Минфина рассчитано на перспективу. Кроме того, предстоит еще законодательно закрепить термин «нуждающийся».

В финансовом ведомстве считают, что денежное довольствие для российских семей, которые терпят крайнюю бедность, ввести нужно. Пособие для нуждающихся семей будет введено, однако, предстоит еще законодательно закрепить само значение понятий «нуждающийся в соцподдержке», - цитирует «Российская газета» слова первого заместителя министра финансов Татьяны Нестеренко.

По данным Минфина, особо нуждаются в материальной поддержке семьи с одним работающим родителем и которые имеют на иждивении детей до 16 лет.

Прежде, чем ввести такое пособие, предстоит также определить критерии, по которым будет вычисляться оценка доходов семей и их имущества и тех, кого можно причислять к составу семьи.