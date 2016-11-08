На Урал прибыли породистые козлы
8 ноября 2016, 13:11 [ «АН-Екатеринбург» ]
В минувшие выходные на Средний Урал прибыла партия альпийских коз с французского предприятия «КБС Женетик». Вместе со стадом на Урал прибыли 28 породистых козлов из Франции – уже в апреле 2017 года в «УГМК-Агро» планируют получить первое потомство.
Молоко альпийских коз будет использоваться для производства определенных сортов сыра, который будет поставляться по всей России. Цех по производству сыра будет построен на молочном заводе в Верхней Пышме, сообщают в пресс-службе Правительства Свердловской области.
Покупка тысячи коз обошлась свердловскому предприятию «УГМК-Агро» в 1 миллион евро. За 10 дней животные преодолели расстояние в 5 тысяч километров, их везли в специальных трехэтажных грузовиках через территорию Франции, Бельгии, Германии, Польши, Белоруссии и России.
В день прибытия стада ветеринары внимательно осмотрели «мигранток». Козы отлично перенесли путешествие: у них отмечена нормальная температура тела, подвижность и здоровый аппетит.
«Сейчас животные поставлены на карантин, их ждут ежедневные осмотры и диагностические исследования, а затем обязательная вакцинация, в частности против сибирской язвы», – сообщила заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова.
Французские козы помещены на специальной ферме в поселке Садовый. Специально для них был реконструирован животноводческий комплекс, оснащенный конвейерной кормовой лентой, автоматическими поилками с подогретой водой и отопительной системой.