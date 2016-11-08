Имущество фигурантов дела о растрате в центре Хруничева арестовали

Завершилось расследование громкого дела в отношении бывших сотрудников Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Теперь его будет рассматривать московский суд.

Бывшего генерального директора организации подозревают в том, что он развернул преступную деятельность, в которую вовлек некоторых подчиненных, а также руководителя аудиторской компании. На протяжении какого-то времени по фиктивному договору центр перечислял деньги по поддельным документам, которые якобы направлялись за консультационные услуги. В итоге из предприятия было выведено свыше 368 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Чтобы возместить ущерб, который фигуранты дела нанесли предприятию, было принято решение наложить арест на их имущество. Под него попали деньги, акции, автомобили, жилье. Всего было арестовано имущества на сумму более 127 миллионов рублей.