В российском правительстве опровергли рост чиновничьих зарплат на 38%

В правительственном управлении пресс-службы опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о повышении на 38 процентов зарплат федеральным госслужащим с начала 2019 года. Минфин опроверг эти данные.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что заработок федеральных чиновников будет повышен в среднем едва ли не на 40 % с начала 2019 года. В Минфине РФ эту информацию назвали несоответствующей действительности, передает РБК.

Никакой информации о грядущей индексации жалований для госслужащих в российском Министерстве финансов не имеет.

Последний раз жалования чиновникам повышались в 2014 году. А в 2015 и 2016-м индексации не было из-за недостатка средств в бюджете. В проекте бюджета на ближайшие три года, который Госдума еще не рассмотрела, дополнительных трат на чиновников тоже не предусматривает.

Напомним, что октябре 2016 по инициативе Минфина РФ была отменена введенная ранее ежегодная индексация жалований госслужащих по размерам инфляции. Финансовое ведомство страны посчитало справедливым, что рост заработка чиновников должен соответствовать возможностям бюджета.