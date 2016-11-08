Госпитализирована актриса Юлия Борисова

Сегодня стало известно о срочной госпитализации известной актрисы театра и кино Юлии Борисовой. 91-летнюю артистку доставила в одну из московских клиник бригада скорой помощи, которую женщина сама вызвала.

Известно, что Юлии Борисовой внезапнго стало плохо и она вызвала скорую помощь, передает «Лайф».

Приехавшие медики приняли решение госпитализировать Борисову и после проведенного обследования выяснилось, что у актрисы серьезное заболевание, больную оставили на стационарном лечении.

Народная артистка СССР и Герой Социалистического труда Юлия Борисова с 1949 года работает в театре Государственного академического театра имени Вахтангова. Телезрители помнят ее по таким фильмам как "Принцесса Турандот" (роль Турандот ) и "Стакан воды" (Анна).