МИД РФ: давление на дипломатов при выборах в США повлечет ответные меры

Россия считает, что действия в отношении ее представителей в Америке являются абсолютно неприемлемыми. А потому РФ примет ответные меры. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Как уже ранее сообщали «АН-онлайн», официальным представителям РФ запретили даже приближаться к месту голосования. В связи с этим спецслужбы стали оказывать давление на российских дипломатов, сообщает ria.ru.

Как отмечается, они используют любые приемы, чтобы отсечь представителям нашей страны все возможности оценить происходящее на избирательных участках. Так, сообщается, что в Хьюстоне агенты блокировали машину сотрудника генконсульства. И этот случай не единственный.

Как уточняет Сергей Рябков, Москва свои выводы сделала и готова принять ответные меры. Теперь представителей США не ждут на избирательных участках в нашей стране.

Дипломат также отметил, что американцам очень интересно, что наши дипломаты хотят узнать в местах голосования в США. Россиянам тоже любопытно, что представители Штатов хотят узнать на наших избирательных участках уже на протяжении десятков лет.





