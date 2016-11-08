В Москве состоится Открытый международный форум, посвященный 25-летию СНГ

9-10 ноября 2016 года в Конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ) пройдет Открытый международный форум «25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие». Организатор форума - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). На Форум планируется прибытие около 500 делегатов из России и стран СНГ.

В Форуме примут участие руководитель Россотрудничества Л.Н. Глебова, представители Исполкома СНГ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, дипломатических служб, федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, общественных, религиозных, некоммерческих и неправительственных организаций, бизнес-структур, деятели культуры и СМИ.

Основной темой Форума станет обсуждение новых векторов развития гуманитарного сотрудничества в сфере общественной дипломатии, религии, науки и образования, инноваций и бизнеса. Отдельным большим блоком запланирована дискуссия на тему молодежной политики и межрелигиозного диалога.

«Углубление сотрудничества именно в гуманитарной сфере может стать лучшим и наиболее конструктивным ответом на многие вызовы современной эпохи. Мы ожидаем, что Форум даст новый импульс развитию конструктивного диалога в странах Содружества», - отметила руководитель Россотрудничества Л.Н.Глебова.