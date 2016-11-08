Новый способ сэкономить бюджет придумал Роспотребнадзор. Уже с ближайшей весны горячая вода в наших квартирах может стать тёплой: согласно готовящемуся нормативному акту температуру снизят на 10 градусов.

Ведомство считает, что соответствующее изменение норм СанПиНа позволит снизить расходы на подогрев воды. Её безопасность будет зависеть от соблюдения необходимых технологий подачи конечному потребителю.

Сейчас горячая вода должна быть температурой от 60 до 75 градусов, что обосновано предупреждением её загрязнения возбудителями инфекционных заболеваний. Минимальный уровень тепла был установлен в 2009 году, с оглядкой на случай массового заражения людей в Свердловске в 1986-м. И вообще, порог в 60 градусов для горячей и до 20 градусов для холодной – международные нормы. Тем не менее, чиновники утверждают, что сейчас вода достаточно обеззараживается химическими способами, поэтому предложение снизить температуру имеет чисто экономические обоснования, а не наплевательство на здоровье людей.

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