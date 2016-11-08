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Работники прессы определили самые некрасивые здания в Петербурге

8 ноября 2016, 09:53 [ «АН-Санкт-Петербург» ]

Работники прессы определили самые некрасивые здания в Петербурге

Большинство считает, и заслуженно, что Петербург - один из самых красивых городов мира. Это уже давно парадигма, подтвержденная ЮНЕСКО и подобными уважаемыми организациями.

Однако остальные видят, насколько много архитектурных неудач поразили ландшафт Северной столицы. Чтобы никого не обвинить в предвзятости, не будем уточнять, кто составлял этот пресловутый рейтинг ТОП-10 некрасивых зданий в Петербурге, причем, делает это уже в третий раз, и наше мнение совпадает с составителями.

Впервые они создали топ-10 в 2010 году после ухода с поста губернатора Валентины Матвиенко, чьей рукой было подписано множество разрешений о строительстве: по мнению некоторых, не самых удачных зданий в нашем городе. Повторный «тест» архитектура города «сдавала» в 2013 году, и вот, спустя три года они собрались вновь, чтобы высказаться.

В антирейтинге оказались дома двух разновидностей: как подражающие старинной стилистике Петербурга, так и безликие многоэтажки в спальных кварталах. Некоторые из представителей топ-10, возможно, даже удивят читателей – например, в списке главный офис «Лукойла» и киноцентр «Великан Парк». Насчёт многоквартирных домов, попавших в рейтинг,
высказались и вовсе уничижительно – они являются настоящей «катастрофой» для города, по мнению специалистов. Одну из позиций списка, среди жилых домов занял ЖК «Дом–Мегалит на Неве».

 

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