Если верить опросам, почти каждый второй мужчина не любит ходить по магазинам, тем более, за покупками не для себя. А что делать, если жена увлеклась шопингом и примерками? Хозяева торговых центров нашли выход.

Если кофейни или игровые комнаты при магазинах уже мало кого удивляют, то теперь в мире начали появляться специальные залы ожидания или комнаты отдыха для мужчин, уставших от совместного похода по ТЦ. В одном из таких в Молдавии под это дело выделили целый этаж, обставленный столиками, диванами и креслами, стеллажами с литературой и периодикой. Есть такие же в Китае, Австралии – с настольными играми, телевизорами и вай-фаем.

Все мужчины, опрошенные «Российской газетой» по поводу такой идеи, восприняли её положительно – особенно, если в таких «яслях» будут угощать. В то же время, для хозяев ТЦ это новый способ борьбы за привлечение покупателя именно в свои торговые залы, поскольку интернет-магазины составляют всё большую конкуренцию традиционным.

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