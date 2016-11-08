Как сказал бессменный ведущий популярнейшего телепроекта Александр Масляков, секрет успеха КВН объяснить сложно, - его надо просто смотреть и радоваться. Вот так мы все «смотрим и радуемся» уже 55 лет!

Первый выпуск передачи «Клуб веселых и находчивых» (тогда она называлась «Вечер веселых вопросов» - ВВВ») вышел в эфир 8 ноября 1961 года, передает ТАСС.

Это было советское время и телевидение было «Центральным» (другого не было), а сама передача – серно-белой, потому что цветного ТВ тоже еще не было. С 2001 года в сообществе КВН принято отмечать эту дату как Международный день КВН. Этот телепроект по данным ВЦИОМ держит первенство в России среди юмористических проектов.

Увы, но и этот телепроект был скопирован: прообраз КВН – чешская передача "Гадай, гадай, гадальщик".