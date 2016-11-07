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//Общество

В Петербурге пенсионерам подарили к празднику просроченные продукты

7 ноября 2016, 23:02 [ «АН-онлайн» ]

В Петербурге пенсионерам подарили к празднику просроченные продукты
Фото: pixabay.com

Верх щедрости проявили чиновники Санкт-Петербурга. Они решили поздравить жителей преклонного возраста с праздником – Днем пожилого человека. И преподнесли пенсионерам… просроченные продукты.

Люди в шоке. Мало того, что это проявление неуважения, так ведь еще и угроза здоровью. С таким угощением недолго и на больничной койке оказаться. По словам некоторых пенсионеров, в пунктах, где раздают продукты, знают об истекшем сроке годности. Некоторым пенсионерам посоветовали выкинуть презент, раз он их не устраивает, сообщает life.ru.
Кстати, набор продуктов весьма необычен. Он состоит из детского питания, сэндвичей с сыром и печенья. Многие пенсионеры недоумевают. Почему бы им не подарить что-то более привычное и существенное. Например, крупы или сгущенное молоко.

 

 

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