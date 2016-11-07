Необычное кафе хочет открыть предприниматель из Швейцарии Брэдли Шарве. Можно будет в нем и кофейку попить, и интим заказать.

Вот только незадача. В стране, конечно, не запрещают проституцию. Однако совмещать эту сферу услуг с общепитом нельзя. Но бизнесмен не отчаивается. Он намерен обойти закон, прибегнув к услугам не живых девушек, а… роботов, сообщают vesti.ru.

И предприниматель уже предпринял первые шаги. Он утверждает, что заказал несколько таких куколок. Каждая стоит примерно от двух до трех тысяч долларов. Однако бизнесмен, видимо, планирует быстро окупить расходы. Ценники в его новом заведении «кусаются». Так, коктейль обойдется посетителям более, чем в 60 долларов.

Правда, власти пока не дали «добро» на открытие кафе.