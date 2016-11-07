Неприятная случайность произошла с популярной актрисой Анастасией Матвеевой в Керчи, куда она приехала на съемки нового фильма под названием «Икра».

Рано утром «звезда» отправилась делать грим. Однако в темноте она упала в бетонную канаву. От удара актриса повредила себе ногу. Попытки подняться закончились неудачей. В итоге Анастасии Матвеевой пришлось на четвереньках ползти за помощью, сообщает «АН-Керчь».

В новой киноленте актриса исполняет роль следователя. Проект принадлежит студии «Дед Мороз», известной российскому зрителю по ряду фильмов, таких как «Ликвидация», «День радио».

Новая кинолента рассказывает о контрабандистах, промышляющих на сделках с черной икрой.









Фото: "АН-Керчь".