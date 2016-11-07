Посольство Великобритании в Москве закидали собачьими намордниками

Около трехсот жителей российской столицы собралось около посольства Великобритании на акцию протеста против нападок на российских дипломатов и дипломатические ведомства.

дипломатов. В Англии и Ирландии совершаются нападения на дипломатов в связи с политикой России на Ближнем Востоке и в Сирии, - цитирует По словам активистов, главная цель пикета - напомнить о неприкосновенности российских. В Англии и Ирландии совершаются нападения на дипломатов в связи с политикойна Ближнем Востоке и в Сирии, - цитирует Life одного из митингующих.

В качестве знака протеста активисты забросали посольство собачьими поводками и намордниками с флагом Соединенных Штатов. Таким образом они пытались призвать британских политиков прекратить быть “шавками США”.

В митинге также принимают участие представители молодежных организаций. Однако известно, что эта акция не была согласована с администрацией города.