Преподаватель, обнажившийся на лекции в Дагестане, болен раком мозга

Ранее «АН-онлайн» уже сообщали об инциденте, который произошел в Дагестанском государственном медицинском университете. Преподаватель прямо во время лекции вдруг начал снимать с себя одежду.

Происходящее настолько испугало студентов, что они бросились вон из аудитории. Как потом стало известно, за такой поступок педагог дорого заплатил. Его уволили из университета.

СМИ стало известно, что преподаватель даже не осознавал, что творит. По некоторым данным, он страдает раком мозга. На данный момент у него начальная стадия шизофрении, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сами студенты стали защищать педагога. Как сообщается, ранее за ним не наблюдалось ничего странного. Также стало известно, что сам преподаватель очень болезненно отреагировал на свой поступок, когда все осознал. Настолько, что с ним началась истерика.