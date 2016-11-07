Жительницу Подмосковья, перерезавшую трос промышленному альпинисту, осудили

Суровый приговор вынесли жительнице Подмосковья, из-за которой чуть не погиб промышленный альпинист. Теперь женщине предстоит отбывать тюремный срок в колонии общего режима. Ее приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Инцидент произошел, когда бригада рабочих начала ремонт в одном из домов. Осужденная оказалась недовольна тем, что якобы из-за производимых ими действий она не могла спокойно смотреть телевизор. Техника начала барахлить, сообщает life.ru.

В итоге женщина не просто разругалась с рабочими, но и пошла намного дальше. Она взяла да и перерезала основной трос промышленному альпинисту. Мужчина рухнул вниз. К счастью, уже практически около земли сработал страховочный трос.

Суд вынес приговор женщине по статье "Покушение на убийство".