Вандалы в Волжском перерисовали дорожную разметку
7 ноября 2016, 19:35 [ «АН-онлайн» ]
Сразу 5 случаев дорожного вандализма зафиксировано в Волжском Волгоградской области за прошедший месяц.
Как отметили в пресс-службе мэрии города Волжский, закрашивают разметку как заинтересованные предприниматели, так и обычные горожане, которым «неудобно» подъезжать ко двору своего дома.
Например, напротив АЗС «Лукойл» по ул. Горького двойная сплошная линия превратилась в прерывистую. По такой разметке автомобилисты без труда заезжают на заправку с любого направления движения. На этом участке дороги интенсивное движение и нарушение правил дорожного движения из-за неверной разметки может привести к серьезным ДТП. А между тем пересечение даже закрашенной сплошной линии является нарушением и влечет ответственность для водителей. Перерисованные сплошные линии обнаружили также на нескольких участках дороги по производственной ул. Пушкина и на ул. 87-Гвардейской.
Таким «художникам» грозит не только штраф, но взыскание материальных средств на восстановление разметки.
по сообщению портала "ВОЛГОГРАД.РУ" 03.11.16