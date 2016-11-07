В названии красноярского бара увидели оскорбление религиозных чувств буддистов

На один из красноярских баров поступила жалоба в прокуратуру - в его названии и оформлении увидели оскорбление религиозных чувств приверженцев буддизма. Об этом сообщило местное издание “Проспект Мира”.

Скандал разгорелся из-за заведения Buddha Lounge Bar, расположенного в городе Красноярске, несмотря на то, что бар является лишь частью обширной сети развлекательных заведений, открытых в том числе в Париже, Будапеште и Москве.

Прокуратура уже начала проверку поступившей от жительницы Санкт-Петербурга жалобы. Отмечается, что к проверке будет привлечен религиовед для соответствующего заключения. Кроме того, будет отправлен запрос в дацан - буддийский монастырь-университет в Бурятии.