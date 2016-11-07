Кремль: усиление боеготовности НАТО говорит о ее агрессивном характере

Ранее «АН-онлайн» уже сообщали о том, что было принято решение перевести войска НАТО на усиленный режим. Также стало известно, что такие меры были приняты из-за России. В частности, сообщалось, что РФ ведет пропаганду среди союзников альянса в Европе. Также отмечалось, что российская мощь якобы наращивается.

Кремль ответил на действия НАТО. Пресс-секретарь Владимира Путина связал повышение боевой готовности войск альянса с агрессивным характером самой организации. Дмитрий Песков отметил, что не стоит забывать для чего был создан данный альянс. Ведь он возник не с целью миротворчества, а именно для агрессивных действий, сообщает rbc.ru.

Также Дмитрий Песков уточнил, что наша страна обеспечивает свою безопасность в пределах своих границ. А это, по его словам, не представляет ни для кого угрозы.