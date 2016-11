Estet Fashion Week: осень-2016

15-20 ноября 2016 года в Москве пройдет XII сезон Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Организатором и автором проекта является Ювелирный дом «Эстет», в роскошном Зале Торжеств которого и состоится этот праздник красоты и дизайнерской фантазии. Осенний сезон приурочен к 25-летнему юбилею Ювелирного дома «Эстет».



Estet Fashion Week не зря снискала славу самой креативной недели моды Москвы. Ее отличительными чертами стали:



наличие тематических показов (от готики и этно до футуристических и авангардных изысканий, сгруппированных в отдельные дни);



награда Estet Fashion Week, которая присуждается по решению жюри (председатель – В.М. Зайцев) в разных номинациях;



деловая программа при участии искусствоведов, журналистов, дизайнеров и экспертов в области моды



концертная программа



выставки и презентации



Основной же отличительный принцип Estet Fashion Week заключается в представлении на подиуме как коллекций дизайнерской одежды, так и ювелирных коллекций российских и зарубежных брендов. В этом сезоне будут представлены следующие бренды украшений: GEVORKYAN, ЮЗ «Эстет» (коллекция Dream), Escada, Bijou Tresor, НИКА, TechnoMarine, Komplimenta, KotaOsta, Namfleg, чьи украшения будут представлены на подиуме, а также в зале в специальных кубах. Кроме того, бренд GEVORKYAN проведет в VIP-зоне эксклюзивную фотосессию.



По традиции откроет неделю моды специальный показ от председателя жюри Estet Fashion Week - Народного художника России, главы дома Slava Zaitsev Вячеслава Михайловича Зайцева. Среди других заявленных участников: Cartas, ALMAST studio, PersOna by Dimodaitalia (Россия-Италия), Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Елена Старикова, Светлана Диво, Наталья Ледерер, Наталья Гузикова, Оксана Филиппова, Анастасия Барсукова), Андрей Канунов, Anastasia Falkovich (Беларусь), Oksana Negoda, Lyutich (Беларусь), MareLuna, Екатерина Хандрикова (марка Slada Fashion), Дизайнер Катя Мурмилова (бренд Katya Murmilova), Дизайнер Диана Гребнева (бренд «BaráBas»), Indira Badiyar, Rouge Label (дизайнеры: Ксения Даниленко и Оксана Егорова), Nikitina Ekaterina, Наталья Трунова, Margarita Shavragova, Мария Пугачева, Kozlovskya Aleksandra (Беларусь), Milana Milnovskaya, Oksana Negoda, Мики Хаус, Шоу от компании Kemon, , Moda per Bambini, L’erede, Болеро, Ирина Шарлау, IRNESTE, Комод, ДушеГрея и др.



Новые партнеры



У недели моды в этом сезоне много новостей. Estet Fashion Week начинает сотрудничать сразу с несколькими значимыми организациями, руководители и представители которых войдут в состав жюри: это Британская высшая школа дизайна, Союз русских байеров, Музейно-выставочный центр «Музей Моды», Телецентр «Останкино».



Спецпроекты и спецпоказы



2016 год объявлен в России Годом кино. Телецентр «Останкино» в рамках Estet Fashion Week этой осенью в Зале Торжеств Ювелирного дома «Эстет» представит свой уникальный проект – выставку «Кино-дефиле». Впервые в формате доступной для всеобщего обозрения экспозиции будут представлены костюмы из музейного хранилища телецентра, принимавшие участие в съемках легендарных советских фильмов, таких как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «12 стульев», «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика». 16 ноября костюмы из любимых отечественных фильмов оживут на подиуме Estet Fashion Week, приняв участие в специальном дефиле от ТЦ «Останкино».



Специальным гостем дня открытия XII сезона ювелирной недели моды Estet Fashion Week 15 ноября станет знаменитый музыкант, композитор, певец, саксофонист, Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший. Вместе с легендарным ВИА «Самоцветы» он исполнит популярные песни коллектива, на которых выросло в нашей стране уже не одно поколение.

16 ноября в рамках концертной программы Владимир Пресняков-старший также выступит сольно на сцене Estet Fashion Week, исполнив всеми любимые песни из собственного репертуара, а также несколько инструментальных пьес на саксофоне.



19 ноября в Ювелирном доме «Эстет» пройдет открытый показ коллекции «Имперский стиль» бренда TSIGANOVA. Мероприятие ознаменует официальное закрытие XII сезона ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Шоу-показ в рамках Estet Fashion Week будет украшен выступлением балерин Имперского Русского Балета в постановке Гедиминаса Таранды.



18 ноября в показе Модного проекта «Созвездие красоты» на подиум в роли моделей выйдут: Анна Калашникова, Юлия Михальчик, Валерия Ланская, Певица Габриэла, Евгения Гусева, Зоя Бербер, Мирослава Карпович.



18 ноября в рамках концертной программы на Estet Fashion Week выступит певица и телеведущая, бывшая участница российской женской группы «Фабрика» Сати Казанова. В фэнш-шоу также примут участие такие исполнителя, как Александр Балыков,вокальный проект ViVA, Василий Туркин, DiamondScissors (Александр Блинов), Эдэн Голан, Nova, танцевальная группа Vogue Performance, Эдита Шаумян, Рэй, LAMA, VIA-Летта, Diana Dikovski, Miela, Аполлинария, Ost UP, Ольга Петрова, Полина Скай, танцевальная школа Евгения Калетина.



Модельное агентство Art Status



Официальным партнером по подбору моделей на Estet Fashion Week с нового сезона становится агентство Art Status (http://artstatusma.ru/) Это сплоченная команда из профессиональных моделей, имеющая колоссальный опыт работы в России и за рубежом. В каталоге агентства: подиумные модели, фотомодели, модели для выставок и презентаций, модели-переводчики, хостес, промо-модели для рекламных акций, модели Go-Go, боди-арт-модели, шопинг-консультанты.



Партнеры:



Официальный партнер по подбору моделей - Art Status



Официальные партнеры по стилю - компания Kemon (Италия) и Мастерские стиля Марины Гавриловой - MGsalons



Официальный визаж недели моды – «Школа-студия визажа K.WHITE»



Британская высшая школа дизайна, Союз русских байеров, Музейно-выставочный центр «Музей Моды», ТТЦ «Останкино», Shebi, Kemon, мастерская мороженого «Айскрафт», косметическая компания DryDry, Изюмовъ, Estelare, Magruss, Skinlite, сеть пироговых «Линдфорс», кондитерская Iris Delicia.



Режиссер-постановщик – Дарья Черныш, ген. дир. детского модельного агентства Top Secret kids



Ведущий – Борис Черкасов



Информационные партнеры:



Russian Music Boх – генеральный телепартнер



2do2go.ru – генеральный медиа-партнер



NightOut.ru – стратегический партнер



ИА Intermedia, газета «Аргументы недели», ИА Intermoda.ru, РИА «МОДА», журналы Moda Topical, «Дорогое удовольствие», «Эстет», «Навигатор ювелирной торговли», FMD, «Гильдия ювелиров России», Jewel&Travel; Fashion Concert.org, FashionPeople.ru, M-Art.ru, Podium.life, FashionEducation.ru, ModaNews.ru, fashion-megapolis.ru, Fashion Room Magazine (FRM), Moda247.ru.



Адрес проведения мероприятия: Москва, ул.Веткина, 4. (м. «Марьина роща»)



Официальная билетная касса – https://ponominalu.ru/



Официальный сайт недели моды – http://estetfashionweek.ru/



Расписание http://estetfashionweek.ru/?page_id=55



«Круглые столы» http://estetfashionweek.ru/?page_id=57



Начало «круглых столов» - 17.00 (1-й этаж ЮД «Эстет»)



Начало концертной программы – 18.30



Начало показов – 19.00



15 ноября (вт)

«Вперед в прошлое»

День посвящен 100-летию первого модного показа в Петербурге в 1916 году

(Коллекции в стиле ретро)



16 ноября (ср)

«Мода мегаполиса»

(Коллекции в стиле casual, деловом и спортивном стилях)



17 ноября (чт)

«Геометрия форм»

День посвящен 150-летию со дня рождения Василия Кандинского

(Традиции авангарда и футуризма в современном дизайне)



18 ноября (пт)



«Вечерняя и свадебная мода»

(Коллекции вечерних платьев и свадебных нарядов )



19 ноября (сб)

«Зимний шик»

(Коллекции верхней одежды и праздничных нарядов к Новому году)



20 ноября (вс)

«Мир детства»

(Коллекции для детей и подростков. День посвящен Всемирному дню ребенка.)