Благотворительный концерт Дома музыки в помощь «Детским деревням – SOS»

«Подари ребенку праздник!» – это девиз благотворительной акции, стартовавшей в Доме музыки 1 ноября. Приобретая билеты для сирот из приемных семей Детских деревень – SOS, каждый сможет сделать маленького человека счастливым!

Как известно, детские впечатления запоминаются на всю жизнь, и билет-подарок на концерт или спектакль поможет детям вместе со своей новой семьей пережить массу чудесных моментов. Просто купите билет и опустите его в специальный ящик в фойе любого из залов Дома музыки, и Вы подарите маленькому человеку незабываемые мгновения счастья, которые изменят его жизнь к лучшему!









Специально для семей Детской деревни – SOS Томилино, а также друзей и партнеров Детских деревень – SOS 7 ноября в Доме музыки проводится проект «Спасибо, друг!». Вечер начнется в фойе Камерного зала, где будет установлена «Стена добрых слов», организованы развлечения для детей (фотографии на память, аниматоры, фокусники, клоуны, шаржисты, аквагримеры), угощение для гостей и возможность пообщаться с семьями Детской деревни – SOS Томилино.









Центром вечера станет выступление легендарного Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева, в котором занимаются дети от 5 до 18 лет. В программе концерта – песни и танцы народов мира, произведения русских и зарубежных композиторов. Концерт откроют приветственные слова Генерального директора Московского международного Дома музыки С.Е. Тимощука, художественного руководителя Ансамбля песни и пляски им. В.С. Локтева Л.М. Фрадкина и исполнительного директора РК «Детские деревни – SOS» Н.Ю. Слабжанина.

Вход по приглашениям.