Необычный эксперимент пожарные Омска решили перенять у иностранных коллег. Они снялись обнаженными по пояс для новогоднего календаря.

Пожарные из Австралии и Франции участвуют в подобном проекте уже не первый год. Вырученные деньги они направляют на благотворительность. Они финансируют больницы, ожоговые центры. Также пожарные поддерживают и общества защиты животных. Для этого они снимались с бездомными собаками и кошками (см. фото).

Омские пожарные выпустили такой же календарь. Это пробный проект. Один календарь стоит 600 рублей. Всего же было напечатано 30 штук, которые моментально раскупили за пару дней. Все полученные средства от продаж пожарные планируют направить в детский ожоговый центр, сообщает ria.ru.

На фотографиях в календарях пожарные демонстрируют подтянутый торс и накаченные мускулы. Все изображения снабжены подписями, в которых разъясняются правила пожарной безопасности. Пожарные не исключают, что напечатают дополнительный тираж.









Фото: instagram.com