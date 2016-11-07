Путин высказался о живодерстве в России

В понедельник, 7 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин думает о живодерстве в стране.

Политик убежден, что ужесточение ответственности за издевательства над животными - это хорошая идея. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин считает, что подобная законодательная инициатива, безусловно, имеет полное право на существование.

Песков добавил, что российский лидер абсолютно солидарен со всеми возмущенными людьми, которые выступают против чудовищных действий живодеров. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что конкретная законодательная инициатива по данному вопросу - это дело исключительно экспертов и законодателей.