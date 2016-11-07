Днем в понедельник, 7 ноября, в суд доставили "мажорку" Мару Багдасарян, которая участвовала в резонансных гонках на "Гелендвагене".

Согласно последней информации, девушка находится в мировом участке Савеловского суда. В настоящий момент Мару Багдасарян держат в тонированном автомобиле инспекторов дорожно-патрульной службы - ее не выпустят из салона вплоть до начала заседания.

Как сообщает портал Life, суд над "гонщицей" назначен на 14.30 по московскому времени. Напомним, Багдасарян задержали сотрудники столичной полиции накануне. Нарушительница, как уточняется, припарковала свою машину на тротуаре на Ленинском проспекте.