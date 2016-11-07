Самый высокий вантовый мост появится в Москве

В следующем году в Москве начнется строительство самого высокого вантового моста через Москву-реку.

Москомархитектура уже одобрила данный проект, о чем свидетельствует сообщение на портале мэра и правительства столицы. Согласно плану, вантовый мост будет соединять улицу Народного Ополчения с улицей Нижние Мневники. Конструкция будет представлять собой сам мост и 137-метровую мачту в форме буквы Y, которая будет поддерживать их при помощи тросов из металла.

Отмечается, что на новом мосту организуют по три полосы в каждую сторону. Общая длина конструкции составит 528 метров.