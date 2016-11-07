На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года

Утром в понедельник, 7 ноября, на Красной площади состоялся торжественный марш в честь легендарного парада 1941 года.

Сегодня по брусчатке главной площади России прошли не менее пяти тысяч человек. Организаторы марша продемонстрировали зрителям реконструкцию целого ряда значимых эпизодов Великой Отечественной войны, а также боевую технику. Военные гордо несли знамена подразделений, которые защищали Москву, следом шли расчеты в форме 40-х годов прошлого века, кавалерия в исторических костюмах, а также колонна "ополченцев". За военнослужащими на Красную площадь выехала техника, которую можно будет увидеть вплоть до 17.00.

Согласно данным ТАСС, на трибунах почетные места занимали ветераны, среди которых были участники парада 7 ноября 1941 года.