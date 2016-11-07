Министр образования назвала Сталина тираном

Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева прояснила свое отношение к Иосифу Сталину.

По словам Васильевой, советский руководитель был тираном, развернувшим репрессии. Вместе с тем, Сталин, как считает министр, обладал прагматическим умом, который позволил ему использовать потенциал церкви в целях организации послевоенного мироустройства.

В августе «АН-онлайн» писали о всплывших в прессе сразу же после назначения Васильевой на новую должность положительных высказываниях чиновницы о «вожде народов». На сообщения СМИ оперативно отреагировала российская Федерация еврейских общин, представители которой потребовали, чтобы Васильева прояснила свои заявления.

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