У будущих лётчиков каждый день праздник живота

Корреспондент «Аргументов недели» побывал в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова (КВВАУЛ) и поделился впечатлениями с читателями.

В курсантской столовой нос передал информацию в проголодавшийся мозг, и говорить стало трудно – потекли слюнки, как у собаки Павлова. Уж очень всё аппетитно выглядит и пахнет. А не по должности сухощавый и подтянутый начальник продовольственной службы капитан Александр Усанов объясняет, как кормят курсантов:

– Питание организовано с элементами шведского стола и системой управления доступом. Курсант подходит к линии раздачи, прикладывает палец к биометрическому датчику, на мониторе появляются его фотография, фамилия, имя, отчество, подразделение. Берёт поднос, приборы. На выбор – два первых блюда, три вторых, по потребности – сухари и гренки, два вида холодных закусок, хлеб, масло, сок четырёх видов. Потом подходит к салат-бару, где окончательно формирует себе холодную закуску. Может взять всё, что хочет. И отправляется к соусному столу.

– Этот «праздник живота» случайно не в честь приезда гостей?

– Ловите любого курсанта и спрашивайте сами.

Отловил (за пределами столовой, подальше от начальства), спросил. Так и есть. Система автоматизации предназначена для учёта стоящих на довольствии. Отправляешься в увольнение и командировку – изволь подойти к другому терминалу, приложи пальчик и сними себя с довольствия, например с обеда и ужина. Эта система постепенно внедряется в Вооружённых силах. От нарядов по столовой давно ушли – курсанты не моют посуду и не чистят картошку. Главное – учёба, говорят командиры. Но каждый день один курсант всё же заступает ответственным за организацию питания. Его задача – проконтролировать получение продуктов со склада, их количество и качество, закладку «в котёл» и доведение норм довольствия до каждого курсанта. Сам ничего не поднимает и не носит.

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