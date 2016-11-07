Лучшие показатели - у Чукотки

Чукотский автономный округ занял последнее место в рейтинге социальной напряжённости по ДФО, представленном недавно «Аргументами недели».

Лучшие показатели по ДФО с 42 баллами имеет Чукотский автономный округ. Здесь очень низкий уровень преступности, практически отсутствует коррупция, высокая заработная плата при полном отсутствии какой-либо задолженности по ней, почти незаметная безработица – 4,1%. Единственный параметр, по которому Чукотка уступает всем своим конкурентам, – ввод в эксплуатацию жилья, он равняется, как это ни покажется удивительным, абсолютному нулю. Но при населении округа немногим более 50 тыс. человек это, как выясняется, совсем не так важно, ведь все, кто нуждался в качественном новом жилье, давно уже его получили.

Предпоследнее место, с 50 очками, также с большим отрывом от конкурентов – у Республики Саха (Якутия). Она так же, как и Чукотка, имеет минимальный уровень преступности и высокий уровень зарплат, но безработица там самая высокая в ДФО – 7,2%, при минимальных для регионов Дальнего Востока темпах роста цен – всего 7,9%. Места с 7-го по 5-е со значительным отставанием от лучших занимают Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области. Теперь о тех, кто оказался на вершине нашего рейтинга. Напомним, что это регионы с наибольшей социальной напряжённостью, наихудшими показателями по совокупности выбранных параметров. Плотной группой в начале рейтинга идут Амурская область, Приморский край и – впереди всех – Еврейская АО. Статистика преступлений – выше среднего, в том числе связанных с оборотом наркотиков, коррупция, шестизначные цифры задолженности по зарплате (на 1000 человек населения) – всё это присутствует на юге нашего Дальнего Востока, что совсем не красит руководителей этих регионов. По масштабам коррупции и количеству должностных злоупотреблений эти приамурские регионы уступают только Сахалинской области – но её абсолютное лидерство по этому показателю можно объяснить тёмным наследием предыдущего губернатора, который оставил за собой целый шлейф уголовных коррупционных дел, которые тянутся до сих пор.

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