Страна услуг

7 ноября 1917 года. Одни называют те давние события Великой Октябрьской социалистической революцией. Другие – считают октябрьским переворотом, который уничтожил прекрасную Российскую Империю, привел к власти люмпенов и «совков». Но все – и влачащие ныне нищенское существование ученые, преподаватели, врачи, и участники списков журнала «Форбс» вышли из советской «шинели». Забывать об этом большой грех.

Накануне очередной годовщины Октября «АН» встретились с членом Президиума Центрального комитета КПРФ, секретарем Московского городского комитета коммунистической партии Андреем Клычковым.





Мандат на царство

- Андрей Евгеньевич, коммунисты на последних выборах потеряли значительную часть депутатских мандатов. Старшее поколение уходит, коммунистическая идея теряет голоса?

- Главным выводом этих выборов стало, то что избиратели условно сказали: «До свидания!» всем политическим институтам, органам власти и политическим партиям. И здесь нельзя говорить о том, что только коммунисты что-то потеряли. От «Единой России» «ушло» около 17 млн. голосов за последние два избирательных цикла, из них 5 млн. только на этих выборах.

Целый ряд событий дал людям понять, что предстоящие выборы ничего не значат, как и работа Государственной Думы. К таким событиям можно отнести, во-первых, так называемый «крымский» фактор, который показал, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая непосредственно касается всех наших людей, за них решения принимаю другие. От голоса конкретного человека ничего не зависит.

Во-вторых, экономический момент. Многие утверждали перед выборами, что если «холодильник победит телевизор», то избиратели не будут голосовать за провластные партии. Однако они последовали другому принципу - решили затянуть пояса и подождать. Понимая, что от народного мнения не изменится ни курс доллара, ни цена барреля нефти на международных мировых рынках. Главная задача - просто продержаться. Выбор «лишь бы не было войны» во многом был предпочтительнее, нежели борьба с кризисом активными радикальными методами.

Третье - власть сделала всё, чтобы показать, что сохраняется определённая каста неприкасаемых, которые имеют много-много миллиардов, и которые всегда будут спокойно жить. Размеры реального благосостояния высших госчиновников и «простых» полковников мы узнаем только благодаря редким арестам. При этом мы ни разу не слышали окрика от президента или его какой-то чёткой позиции, лишь какие-то условные сигналы, мол, не хорошо. Нам всем четко дали понять, что в их среде это норма.

В целом я расцениваю прошедшие выборы как общегосударственный провал, провал всех политических партий, из которого нужно делать выводы.

- Зачем нужна КПРФ, если у нас есть только одна сила, которая решает всё?

- В 90-ые годы на коммунистов, которые приходили на митинги с красными флагами, смотрели как на сумасшедших. Сегодня мы активно участвуем в протестных акциях по всей стране. КПРФ стала силой, к которой прислушиваются не только в народе, но и во власти. Например, ваша газета опубликовала большой материал в защиту Тимирязевской академии. Геннадий Зюганов больше двух часов беседовал об этом с премьером Медведевым. И тот итог, который озвучил Путин: «отстаньте от Тимирязевки» - это итог большой цепочки действий, в том числе и оппозиции. Но кричать об этом на каждом углу неприлично.

- Партия принимает участие в навязанной игре в византийскую политику?

- Разделить византийскую политику с реальностью очень тяжело. Власть очень часто своими решениями или зондирует почву, пределы недовольства граждан, или сознательно провоцирует народ, чтобы затем отступить и сказать, что она прислушивается к мнению людей. Сейчас и Мосгордума, и Госдума, и Совет Федераций, и правительство - это машины для создания различных проблем, их обсуждения и последующего решения ими же созданных проблем.

КПРФ же - единственная оппозиционная партия, которая имеет потенциал народного доверия, ограничивающий «аппетиты» власть имущих. Мы охотники, которые не дают «Единой России» выходить за флажки.

Но есть некоторые вопросы, которая чиновники пробивают, несмотря на все протесты - коммерческие интересы гораздо сильнее. И у них голову сносит и от денег, и от фамилий, стоящих за разрушением страны.





Шило на мыло

- Эти фамилии всем известны. Ваша фракция перед каждым выступлением Медведева в Госдуме заявляет, что будет требовать его отставки вместе с министрами-капиталистами. И что?

- Согласитесь, глупо требовать у Медведева, чтобы Медведев ушёл в отставку. И еще забрал с собой Дворковича и Шувалова. Этих людей назначает и снимает один человек - президент. Можно, конечно, потребовать у него, но без парламентского большинства у партии в Госдуме это будет пустым сотрясением воздуха. Этих господ пока держат как заложников на случай совсем уж кризисной ситуации. Тогда можно будет громко отправить их вон. И назначить, например, Алексея Кудрина. И что опять кричать - снимите Кудрина?!

- Совсем безнадёжно дёргаться?

- Решение любой сложной задачи состоит из решения задач менее сложных. КПРФ предлагает изменить саму систему, которая бы ограничивала верховную власть в виде реального парламентского и общественного контроля, жёсткой ответственности должностных лиц, в том числе материальной ответственности с конфискацией имущества за должностные корыстные преступления. Тогда можно менять премьеров, министров. Государственный курс не должен зависеть от конкретных фамилий.

- «Единая Россия» не отдаст вам большинство. Зачем мечтать о несбыточном?

- Я думаю, что это последний избирательный цикл «ЕдРа». Дело в том, что эта партия в основном состоит из конъюнктурщиков и приспособленцев. Как только выстроенная экономическая и политическая конструкция даст трещину, а это неминуемо произойдёт в ближайшие годы, то они просто сбегут.





Бизнес комсомола

- Большинство из них, да и многие нынешние миллиардеры - участники преступных залоговых аукционов были в КПСС и ВЛКСМ, но переметнулись. Вот вы придёте к власти - где прививка от жадности и алчности?

- У нас принято говорить не перерождение, а «переобувка». Для многих поменять партию или убеждения - это как надеть с утра новые туфли. И переобулись нынешние «единороссы» очень быстро. Практически вся нынешняя властная «элита», все миллиардеры действительно были либо в комсомоле, либо в партии. Правда, очень не любят, когда им об этом напоминают.

Почему КПСС и Союз развалились? Потому что КПСС в определённый момент времени стал партией конъюнктурщиков, которые смотрели в рот руководству и шли, куда их посылали. Сегодня точно такая же ситуация. Если вдруг ветер поменяется, то «единороссы» опять «переобуются» и пойдут за новым лидером, даже если у него будет принципиально иная идеология. Например, с чувством глубокого удовлетворения достанут из сейфов свои партийные билеты и вступят в КПРФ.

- Но где защита от вашего нового «переобувания»?

- На простых членов КПРФ идёт такое давление со всех сторон, что приходить сегодня к нам для карьеры - глупость. Скорее можно её испортить членством в партии. Но численность КПРФ в последние годы только растёт. Значит, идут не «переобувшиеся», а настоящие.

Второе, когда мы говорим об изменении структуры власти, мы чётко артикулируем изменения, которые мы хотим внести. Например, система, когда страной управляет один человек, неработоспособна. Необходим реальный парламентский и общественный контроль за действиями всех ветвей власти, вплоть до президента.

Также должна быть выстроена чёткая ответственность за действия чиновников всех уровней: система назначений, снятия, изъятия незаконно нажитого имущества, привлечения к уголовной ответственности, сложения полномочий. Сейчас же - наворовал, набрал взяток, переписал всё на тёщу, получил условный срок. А незаконно нажитое остаётся в семье. Такие законы под видом декриминализации Уголовного кодекса, причём с подачи правительства, были приняты «единороссами».

- Один из основных лозунгов социализма был: «от каждого по способности, каждому по труду». Как бы сформулировали похожий лозунг для сегодняшней ситуации?

- «От каждого по возможности, каждому по возможности, а отдельным личностям по их желанию». КПРФ предлагала ряд законопроектов об ограничении зарплат высших чиновников, руководителей госкорпораций и депутатов. Например, не более трёх средних по промышленности. Инициативы были внесены и благополучно заблокированы правящим большинством.





«Принц» и нищие

- Как изменить ситуацию, когда 1-2% наших миллиардеров владеют примерно 60-70% национального богатства? При этом уровень живущих за официальной чертой бедности россиян достиг 22 млн. человек…

- Критическое значение так называемого децильного коэффициента - разрыва доходов между богатыми и бедными - у нас превышено в 3-5 раз. Народ пока терпит. Но правительство и партия большинства штампует новые поборы, которые загоняют людей в ещё большее неравенство: капитальный ремонт, налог на имущество, неиндексация пенсий, новая монетизация льгот. И всё это под предлогом отсутствия денег в бюджете.

Вместо того, чтобы грабить простых людей будем добиваться введение прогрессивной шкалы налогообложения. Так выравнивается уровень доходов во всех цивилизованных странах.

- Вся внутренняя экономическая политика отдана на откуп правительству. Провалы внутреннего экономического курса не видит только слепой и тот, кто не ходит в магазины. Поговорка: «царь добрый - бояре плохие» в действии?

- Президент, уверен, реально понимает катастрофическую ситуацию, которая сложилась в стране. Поэтому он и дистанцировался от внутренних проблем с экономикой. И это на фоне снижения бюджетных темпов поддержки падающей на 3,3% промышленности, покупательской способности населения на 10%, обрезания скудных государственных вложений в образование, в науку…

Но нельзя бесконечно долго поддерживать свой авторитет только на внешней политике. Холодильник рано или поздно победит телевизор и люди начнут всё громче задавать неудобные вопросы. Вот тут и нужен откормленный «козёл отпущения», отданный на заклание. И он есть - правительство во главе с премьером. Но только когда дойдём до края.

- Как только уровень жизни народа падает, так сразу поднимается вопрос о перезахоронении тела Ленина, мол, тогда его душа и наша страна сразу обретут покой. Может быть, КПРФ поднять эту тему?

- Власть начинает играть в эти игры с населением, как только возникает острый момент социального неблагополучия. Сразу вбрасываются темы, максимально далеко уводящие от главных проблем. Это банальный «перевод стрелок», чтобы народ не обсуждал пустоту в карманах.

Для членов КПРФ Ленин - часть нашей истории и последняя линия обороны. Давайте ещё снесём пантеон советских военачальников, как сейчас планируют закопать последнюю линию обороны Москвы на Ильинском шоссе с остатки сибирских полков, защитивших Москву от фашистов и построив там дорогие коттеджи. Это автопортрет нынешней власти. Поэтому выступать на её поле, играть по их правилам - грешно.

- Вы действительно верите, что коммунистическая идея вновь может восторжествовать в обществе?

- Другого варианта нет. Капитализм себя изжил, рано или поздно во главе угла любого государства, которое хочет сохраниться как независимое, будет отдано человеку. Его здоровью, его образованию, его развитию. На обществе услуг развиваться невозможно.



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