Страна услуг

СРОЧНО
|22:09  Киев решил восстановить торговлю с Донбассом |20:47  В Зимбабве крокодил проверил влюбленных на верность (ВИДЕО) |20:23  Чемпионат России по футболу: Питерский "Зенит" уступил "Тереку" |20:13  Захарова сравнила операцию в Мосуле со средневековой бойней |19:16  Костя Цзю стал отцом в пятый раз |19:04  Жириновский обратился к Клинтон: Не становитесь президентом, не надо...(ВИДЕО) |17:23  Российские хоккеисты выиграли Кубок Карьяла |17:05  Родственники погибших в Иваново получат по 300 тысяч рублей |17:01  Андрей Сироткин: Всегда настраиваюсь только на победу |16:07  В республике Коми на трассе перевернулась автоцистерна с дизтопливом |15:20  Украинский президент поздравил сограждан с годовщиной освобождения Киева от фашистов |14:17  Пакьяо победил Варгаса и спустя полтора года вновь стал чемпионом мира по боксу |13:57  СКР назвал основную версию взрыва в жилом доме в Иваново |13:46  Кривуша: Это был «лаки-панч», не заготовка Айялы |12:56  Девушка случайно застрелилась на стрельбище в Подмосковье |12:36  В Минобороны отреагировали на заявление Госдепа США о ненужности гумпаузы в Алеппо |11:53  По всей России будет проведена проверка газового оборудования |11:17  Названы имена погибших при обрушении жилого дома Иваново (СПИСОК) |10:00  Спасатели в Иваново извлекли из-под завалов двоих выживших |09:43  Два москвича выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара |08:54  Из-под завалов в Иваново извлекли пятерых погибших |07:45  США: от вмешательства России в предвыборные кампании пострадают и другие страны |07:06  В Иваново произошел взрыв бытового газа |05.11 22:30  В Башкирии юноша чудом выжил в страшной аварии (ФОТО) |05.11 22:07  Фигуристка Юлия Липницкая травмировалась на соревнованиях в Москве |05.11 21:48  Олимпийская чемпионка Дериглазова всех "заколола" на Кубке мира |05.11 21:02  Перед российской дипмиссией в Дублине разбросали "окровавленных младенцев" |05.11 20:15  СМИ: У берегов Канады обнаружена атомная бомба 1950 года |05.11 19:54  Сборная России выиграла «бронзу» в турнире по пляжному футболу |05.11 19:03  Российские хоккеисты в Кубке Карьяла одолели команду Швеции

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Страна услуг

6 ноября 2016, 22:29 [«АН-онлайн», Александр Чуйков ]

Страна услуг
Фото: АН

7 ноября 1917 года. Одни называют те давние события Великой Октябрьской социалистической революцией. Другие – считают октябрьским переворотом, который уничтожил прекрасную Российскую Империю, привел к власти люмпенов и «совков». Но все – и влачащие ныне нищенское существование ученые, преподаватели, врачи, и участники списков журнала «Форбс» вышли из советской «шинели». Забывать об этом большой грех.
Накануне очередной годовщины Октября «АН» встретились с членом Президиума Центрального комитета КПРФ, секретарем Московского городского комитета коммунистической партии Андреем Клычковым.

Мандат на царство

- Андрей Евгеньевич, коммунисты на последних выборах потеряли значительную часть депутатских мандатов. Старшее поколение уходит, коммунистическая идея теряет голоса?

- Главным выводом этих выборов стало, то что избиратели условно сказали: «До свидания!» всем политическим институтам, органам власти и политическим партиям. И здесь нельзя говорить о том, что только коммунисты что-то потеряли. От «Единой России» «ушло» около 17 млн. голосов за последние два избирательных цикла, из них 5 млн. только на этих выборах.

Целый ряд событий дал людям понять, что предстоящие выборы ничего не значат, как и работа Государственной Думы. К таким событиям можно отнести, во-первых, так называемый «крымский» фактор, который показал, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая непосредственно касается всех наших людей, за них решения принимаю другие. От голоса конкретного человека ничего не зависит.

Во-вторых, экономический момент. Многие утверждали перед выборами, что если «холодильник победит телевизор», то избиратели не будут голосовать за провластные партии. Однако они последовали другому принципу - решили затянуть пояса и подождать. Понимая, что от народного мнения не изменится ни курс доллара, ни цена барреля нефти на международных мировых рынках. Главная задача - просто продержаться. Выбор «лишь бы не было войны» во многом был предпочтительнее, нежели борьба с кризисом активными радикальными методами.

Третье - власть сделала всё, чтобы показать, что сохраняется определённая каста неприкасаемых, которые имеют много-много миллиардов, и которые всегда будут спокойно жить. Размеры реального благосостояния высших госчиновников и «простых» полковников мы узнаем только благодаря редким арестам. При этом мы ни разу не слышали окрика от президента или его какой-то чёткой позиции, лишь какие-то условные сигналы, мол, не хорошо. Нам всем четко дали понять, что в их среде это норма.

В целом я расцениваю прошедшие выборы как общегосударственный провал, провал всех политических партий, из которого нужно делать выводы.

- Зачем нужна КПРФ, если у нас есть только одна сила, которая решает всё? 

- В 90-ые годы на коммунистов, которые приходили на митинги с красными флагами, смотрели как на сумасшедших. Сегодня мы активно участвуем в протестных акциях по всей стране. КПРФ стала силой, к которой прислушиваются не только в народе, но и во власти. Например, ваша газета опубликовала большой материал в защиту Тимирязевской академии. Геннадий Зюганов больше двух часов беседовал об этом с премьером Медведевым. И тот итог, который озвучил Путин: «отстаньте от Тимирязевки» - это итог большой цепочки действий, в том числе и оппозиции. Но кричать об этом на каждом углу неприлично.

- Партия принимает участие в навязанной игре в византийскую политику?

- Разделить византийскую политику с реальностью очень тяжело. Власть очень часто своими решениями или зондирует почву, пределы недовольства граждан, или сознательно провоцирует народ, чтобы затем отступить и сказать, что она прислушивается к мнению людей. Сейчас и Мосгордума, и Госдума, и Совет Федераций, и правительство - это машины для создания различных проблем, их обсуждения и последующего решения ими же созданных проблем.

КПРФ же - единственная оппозиционная партия, которая имеет потенциал народного доверия, ограничивающий «аппетиты» власть имущих. Мы охотники, которые не дают «Единой России» выходить за флажки.
Но есть некоторые вопросы, которая чиновники пробивают, несмотря на все протесты - коммерческие интересы гораздо сильнее. И у них голову сносит и от денег, и от фамилий, стоящих за разрушением страны.

Шило на мыло

- Эти фамилии всем известны. Ваша фракция перед каждым выступлением Медведева в Госдуме заявляет, что будет требовать его отставки вместе с министрами-капиталистами. И что?

- Согласитесь, глупо требовать у Медведева, чтобы Медведев ушёл в отставку. И еще забрал с собой Дворковича и Шувалова. Этих людей назначает и снимает один человек - президент. Можно, конечно, потребовать у него, но без парламентского большинства у партии в Госдуме это будет пустым сотрясением воздуха. Этих господ пока держат как заложников на случай совсем уж кризисной ситуации. Тогда можно будет громко отправить их вон. И назначить, например, Алексея Кудрина. И что опять кричать - снимите Кудрина?!

- Совсем безнадёжно дёргаться?

- Решение любой сложной задачи состоит из решения задач менее сложных. КПРФ предлагает изменить саму систему, которая бы ограничивала верховную власть в виде реального парламентского и общественного контроля, жёсткой ответственности должностных лиц, в том числе материальной ответственности с конфискацией имущества за должностные корыстные преступления. Тогда можно менять премьеров, министров. Государственный курс не должен зависеть от конкретных фамилий.

- «Единая Россия» не отдаст вам большинство. Зачем мечтать о несбыточном?

- Я думаю, что это последний избирательный цикл «ЕдРа». Дело в том, что эта партия в основном состоит из конъюнктурщиков и приспособленцев. Как только выстроенная экономическая и политическая конструкция даст трещину, а это неминуемо произойдёт в ближайшие годы, то они просто сбегут.

Бизнес комсомола

- Большинство из них, да и многие нынешние миллиардеры - участники преступных залоговых аукционов были в КПСС и ВЛКСМ, но переметнулись. Вот вы придёте к власти - где прививка от жадности и алчности? 

- У нас принято говорить не перерождение, а «переобувка». Для многих поменять партию или убеждения - это как надеть с утра новые туфли. И переобулись нынешние «единороссы» очень быстро. Практически вся нынешняя властная «элита», все миллиардеры действительно были либо в комсомоле, либо в партии. Правда, очень не любят, когда им об этом напоминают.

Почему КПСС и Союз развалились? Потому что КПСС в определённый момент времени стал партией конъюнктурщиков, которые смотрели в рот руководству и шли, куда их посылали. Сегодня точно такая же ситуация. Если вдруг ветер поменяется, то «единороссы» опять «переобуются» и пойдут за новым лидером, даже если у него будет принципиально иная идеология. Например, с чувством глубокого удовлетворения достанут из сейфов свои партийные билеты и вступят в КПРФ.

- Но где защита от вашего нового «переобувания»? 

- На простых членов КПРФ идёт такое давление со всех сторон, что приходить сегодня к нам для карьеры - глупость. Скорее можно её испортить членством в партии. Но численность КПРФ в последние годы только растёт. Значит, идут не «переобувшиеся», а настоящие. 

Второе, когда мы говорим об изменении структуры власти, мы чётко артикулируем изменения, которые мы хотим внести. Например, система, когда страной управляет один человек, неработоспособна. Необходим реальный парламентский и общественный контроль за действиями всех ветвей власти, вплоть до президента.

Также должна быть выстроена чёткая ответственность за действия чиновников всех уровней: система назначений, снятия, изъятия незаконно нажитого имущества, привлечения к уголовной ответственности, сложения полномочий. Сейчас же - наворовал, набрал взяток, переписал всё на тёщу, получил условный срок. А незаконно нажитое остаётся в семье. Такие законы под видом декриминализации Уголовного кодекса, причём с подачи правительства, были приняты «единороссами».

- Один из основных лозунгов социализма был: «от каждого по способности, каждому по труду». Как бы сформулировали похожий лозунг для сегодняшней ситуации?

- «От каждого по возможности, каждому по возможности, а отдельным личностям по их желанию». КПРФ предлагала ряд законопроектов об ограничении зарплат высших чиновников, руководителей госкорпораций и депутатов. Например, не более трёх средних по промышленности. Инициативы были внесены и благополучно заблокированы правящим большинством.

«Принц» и нищие 

- Как изменить ситуацию, когда 1-2% наших миллиардеров владеют примерно 60-70% национального богатства? При этом уровень живущих за официальной чертой бедности россиян достиг 22 млн. человек…

- Критическое значение так называемого децильного коэффициента - разрыва доходов между богатыми и бедными - у нас превышено в 3-5 раз. Народ пока терпит. Но правительство и партия большинства штампует новые поборы, которые загоняют людей в ещё большее неравенство: капитальный ремонт, налог на имущество, неиндексация пенсий, новая монетизация льгот. И всё это под предлогом отсутствия денег в бюджете.

Вместо того, чтобы грабить простых людей будем добиваться введение прогрессивной шкалы налогообложения. Так выравнивается уровень доходов во всех цивилизованных странах.

- Вся внутренняя экономическая политика отдана на откуп правительству. Провалы внутреннего экономического курса не видит только слепой и тот, кто не ходит в магазины. Поговорка: «царь добрый - бояре плохие» в действии? 

- Президент, уверен, реально понимает катастрофическую ситуацию, которая сложилась в стране. Поэтому он и дистанцировался от внутренних проблем с экономикой. И это на фоне снижения бюджетных темпов поддержки падающей на 3,3% промышленности, покупательской способности населения на 10%, обрезания скудных государственных вложений в образование, в науку…

Но нельзя бесконечно долго поддерживать свой авторитет только на внешней политике. Холодильник рано или поздно победит телевизор и люди начнут всё громче задавать неудобные вопросы. Вот тут и нужен откормленный «козёл отпущения», отданный на заклание. И он есть - правительство во главе с премьером. Но только когда дойдём до края.

- Как только уровень жизни народа падает, так сразу поднимается вопрос о перезахоронении тела Ленина, мол, тогда его душа и наша страна сразу обретут покой. Может быть, КПРФ поднять эту тему?

- Власть начинает играть в эти игры с населением, как только возникает острый момент социального неблагополучия. Сразу вбрасываются темы, максимально далеко уводящие от главных проблем. Это банальный «перевод стрелок», чтобы народ не обсуждал пустоту в карманах. 

Для членов КПРФ Ленин - часть нашей истории и последняя линия обороны. Давайте ещё снесём пантеон советских военачальников, как сейчас планируют закопать последнюю линию обороны Москвы на Ильинском шоссе с остатки сибирских полков, защитивших Москву от фашистов и построив там дорогие коттеджи. Это автопортрет нынешней власти. Поэтому выступать на её поле, играть по их правилам - грешно.

- Вы действительно верите, что коммунистическая идея вновь может восторжествовать в обществе?

- Другого варианта нет. Капитализм себя изжил, рано или поздно во главе угла любого государства, которое хочет сохраниться как независимое, будет отдано человеку. Его здоровью, его образованию, его развитию. На обществе услуг развиваться невозможно.


Читать также:

Другие материалы по теме «Общество» 

См. все новости дня 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Российские ВКС привели в ужас сирийских боевиков (ВИДЕО)

Российские ВКС привели в ужас сирийских боевиков (ВИДЕО)

Эта встреча была самой неожиданной для сирийских террористов. Они мирно грелись у костра, когда увидели в небе российские истребители. Бандиты в панике кричали и попытались разбежаться, но было поздно…

//Происшествия

Родственники погибших в Иваново получат по 300 тысяч рублей

Родственники погибших в Иваново получат по 300 тысяч рублей

Областные власти Иваново и горадминистрация выплатят одинаковые суммы родственникам погибших и тем, кто пострадал от взрыва газа в жилом доме. По 150 тыс. руб. - семьям погибших и по 100 тыс. – пострадавшим.

//Общество

Поклонская приписала Суворову фразу Чацкого

Поклонская приписала Суворову фразу Чацкого

«Служить хочу, да прислуживать тошно», - вспомнила цитату в радиоэфире депутат Госдумы Наталья Поклонская, добавив, что это слова российского полководца Суворова. И тем дала новый повод для насмешек в соцсетях.

//Шоу-бизнес

"Евровидение-2017" на грани срыва

"Евровидение-2017" на грани срыва

Британское издание Telegraph назвало «Евровидение-2017 слишком дорогим удовольствием, которое Киев не может себе позволить. Похоже, Украина не в состоянии принять международный конкурс из-за нехватки средств.

//Общество

Правительство понизило пенсионерам прожиточный минимум

Правительство понизило пенсионерам прожиточный минимум

Минфин посчитал, что переплатит пенсионерам, если не понизит им прожиточный минимум. Поэтому вместо 8803 рублей пенсионерам установлен «норматив» в 8540 рублей. Объяснение простое: инфляция оказалась ниже.

//Спорт

Российские хоккеисты выиграли Кубок Карьяла

Российские хоккеисты выиграли Кубок Карьяла

Накануне российская сборная обыграла команду Шведов (3:2), а 6 ноября наши хоккеисты завершили дерби Евротура победой над сборной Чехии. Матч закончился со счетом 3:0, - российские ворота остались «сухими».

//Спорт

Костя Цзю стал отцом в пятый раз

Костя Цзю стал отцом в пятый раз

У известного российского боксёра Константина Цзю родился пятый ребёнок. Его дочь от второго брака с Татьяной Авериной появилась сегодня в той же московской клинике, что и сын Владимир год назад.

//В мире

Правительство США провело учения на случай столкновения астероида с Землей

Правительство США провело учения на случай столкновения астероида с Землей

Инициатором и основным организатором тренировки по последствиям апокалипсиса стало агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Основная вводная – сильные разрушения.

//Наука

Ученые: женщины после родов начинают резко стареть

Ученые: женщины после родов начинают резко стареть

Американские ученые в ходе исследований, направленных на изучение биологического возраста женщин, в которых приняли участие более 1,5 тыс. человек в возрасте от 20 до 45 лет, установили, что после родов женский организм начинает быстро стареть.

//Общество

Страна услуг

Страна услуг

Накануне очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции «Аргументы недели» встретились с членом Президиума Центрального комитета КПРФ, секретарем Московского городского комитета коммунистической партии Андреем Клычковым.

//Экономика

Киев решил восстановить торговлю с Донбассом

Киев решил восстановить торговлю с Донбассом

Украинские власти решили вернуть под свое крыло непокорные ЛНР и ДНР с помощью продуктов. Кабинет министров Украины готовит перечень продуктов питания для продажи в неподконтрольные Украине территории.

//Новости ADWILE

//Общество

В московских аэропортах отменены 25 рейсов

В московских аэропортах отменены 25 рейсов

Как следует из сведений на портале «Яндекс.Расписание», из-за непогоды в столичных аэропортах отменили 25 рейсов и еще 38 будут задержаны. "АН-онлайн" сообщали об «оранжевом» уровне опасности в городе.

//Криминал

Прокурор Черногории: Русские националисты хотели убить нашего премьера

Прокурор Черногории: Русские националисты хотели убить нашего премьера

Прокурор Черногории Миливойе Катнич 6 ноября заявил, что в стране раскрыт план покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Убить политика должны были «русские националисты».

//В мире

Эрдоган обвинил Европу в пособничестве терроризму

Эрдоган обвинил Европу в пособничестве терроризму

Европа помогает терроризму, поддерживая Рабочую партию Курдистана (РПК), члены которой прекрасно чувствуют себя в странах ЕС. Такое мнение озвучил сегодня президент Турции Тайип Эрдоган в телеэфире.

//Происшествия

Московский лихач протаранил машину скорой помощи

Московский лихач протаранил машину скорой помощи

ДТП в центральной части Москвы произошло в первую очередь из-за лихачества и уж потом из-за гололеда, сообщают в пресс-службе ГИБДД Москвы. Известно, что в аварию попала бригада скорой, которая ехала по вызову.

//Происшествия

В Зимбабве крокодил проверил влюбленных на верность (ВИДЕО)

В Зимбабве крокодил проверил влюбленных на верность (ВИДЕО)

Земноводное пресмыкающееся – крокодил – наделало много шума в одном из отелей Зимбабве. Хищник каким-то образом смог пробраться на территорию отеля и нашел бассейн, где плескалась влюбленная парочка.

//Спорт

Чемпионат России по футболу: Питерский "Зенит" уступил "Тереку"

Чемпионат России по футболу: Питерский "Зенит" уступил "Тереку"

В нынешнем чемпионате России питерский «Зенит» проиграл впервые: грозненскому «Тереку» помогли родные «стены». Президент Чечни Рамзан Кадыров лично поблагодарил «Терек» за победу. Игра закончилась со счетом 2:1.

//новости MIXADVERT.com

//Политика

Захарова сравнила операцию в Мосуле со средневековой бойней

Захарова сравнила операцию в Мосуле со средневековой бойней

Полпред МИД РФ Мария Захарова назвала средневековой бойней с массовой гибелью мирного населения антитеррористическую операцию сил международной коалиции и иракской армии по освобождению города Мосула.

//Общество

Керченские спортсмены презентовали детям книги от "Аргументов недели" (ВИДЕО)

Керченские спортсмены презентовали детям книги от "Аргументов недели" (ВИДЕО)

Сильный бросок через плечо с идеальной амплитудой – и соперник зафиксирован в беспомощном положении: такой презентации книги еще не знали. Но это – книги от «Аргументов недели» и книги про самбо…

//ВПК

Украина похвасталась беспилотным броневиком (ВИДЕО)

Украина похвасталась беспилотным броневиком (ВИДЕО)

Украинский военный подходит к огромному бронеавтомобилю, что-то нажимает в кабине и едва успевает захлопнуть дверь, как бронированный гигант срывается с места. Так выглядит презентация беспилотника.

//Политика

Жириновский обратился к Клинтон: Не становитесь президентом, не надо...(ВИДЕО)

Жириновский обратился к Клинтон: Не становитесь президентом, не надо...(ВИДЕО)

Российский политик Владимир Вольфович Жириновский обратился к госпоже Клинтон на ее родном языке. Надо сказать, что скандальный политик и на английском языке говорит также эмоционально, как и на русском.

//В мире

Эстонские ветераны выступили против памятника эсэсовцу

Эстонские ветераны выступили против памятника эсэсовцу

С общим заявлением о недопустимости героизации унтершарфюрера СС Харальда Нугисекса выступили таллиннские ветераны. Бюст пособнику гитлеровцев был установлен в школе города Лаупе вопреки позиции Евросоюза.

//Криминал

Под Тюменью вор-рецидивист обокрал свою маму

Под Тюменью вор-рецидивист обокрал свою маму

Вору-рецидивисту бесполезно объяснять, что красть нехорошо, но обокрасть собственную мать – это верх цинизма. А 22-летний вор из Тюмени повел себя именно так, вынеся из дома вещи и деньги собственной матери.

//Новости партнеров

//Кино

Сериал "Игра престолов" перевели на татарский (ВИДЕО)

Сериал "Игра престолов" перевели на татарский (ВИДЕО)

"Тәхетләр уены" – так по-татарски звучит название мирового бестселлера «Игра престолов». Коллектив переводчиков из Казани "Беренче studio" уже адаптировал первый сезон и первый трейлер к сериалу выпущен.

//Сможем вместе

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону

Часто говорят, что одно доброе дело влечет за собой другие добрые дела. Убедиться в том, что это не просто красивые слова, мы смогли благодаря истории лауреатов премии «Сможем вместе!» – Фонда «Я без мамы».

//В мире

Додон не считает позицию украинских депутатов государственной

Додон не считает позицию украинских депутатов государственной

Получивший большинство голосов на президентских выборах в Молдове в первом туре Игорь Додон не считает позицией государства предложение депутатов Верховной Рады Украины о запрете для него въезда в их страну.

//Спорт

Андрей Сироткин: Всегда настраиваюсь только на победу

Андрей Сироткин: Всегда настраиваюсь только на победу

В Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса "Extra Round". В рамках второго среднего веса не имеющий поражений Андрей Сироткин проведет первую защиту чемпионского титула WBC Asian Boxing Council.

//Происшествия

В Новосибирске автолюбитель на Хонде снес фонарный столб и уцелел (ФОТО)

В Новосибирске автолюбитель на Хонде снес фонарный столб и уцелел (ФОТО)

Телеграфный столб в Первомайском районе Новосибирска восстановлению не подлежит. А вот автомобиль Хонда восстановить, пожалуй, можно, даже водитель, если и пострадал, то несерьезно: с места аварии он ушел сам.

//Происшествия

В республике Коми на трассе перевернулась автоцистерна с дизтопливом

В республике Коми на трассе перевернулась автоцистерна с дизтопливом

ДТП произошло на федеральной дороге "Вятка" в Сысольском районе (это юго-запад республики Коми). Водитель автопоезда, перевозившего дизельное топливо, не справился с управлением, и бензовоз перевернулся.

//В мире

Сирийские курды намерены начать освобождение Ракки

Сирийские курды намерены начать освобождение Ракки

Сирийские курды заявляют, что готовят наступление на столицу запрещенного в России «Исламского государства» – сирийский город Ракку – в ближайшее время. Что ожидаемо в связи с наступлением на Мосул в Ираке.

//Шоу-бизнес

Язвительная блогерша Миро нашла виновницу развода Тарабузиков

Язвительная блогерша Миро нашла виновницу развода Тарабузиков

Предстоящий развод некогда идеальной семейной пары Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова не обсуждает разве что ленивый. Тарабузики уже подтвердили факт своего расставания, а поклонники пары ищут причину внезапного разрыва.

//Политика

Украинский президент поздравил сограждан с годовщиной освобождения Киева от фашистов

Украинский президент поздравил сограждан с годовщиной освобождения Киева от фашистов

Сегодня исполняется ровно 73 года с того момента, когда столица Украины была освобождена от фашистских захватчиков. Петр Порошенко поздравил украинский народ с этой датой, обращаясь прежде всего к ветеранам ВОВ.

//Общество

В Ялте уничтожают проукраинские граффити (ФОТО)

В Ялте уничтожают проукраинские граффити (ФОТО)

Это не борьба с «украинским влиянием» или за чистоту стен, это и первое, и второе, и третье. Организаторы акции подчеркивают, что украинский народ здесь не при чем, а вот западные пропагандисты руку приложили…

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры