Как следует из сведений на портале «Яндекс.Расписание», из-за непогоды в столичных аэропортах отменили 25 рейсов и еще 38 будут задержаны. "АН-онлайн" сообщали об «оранжевом» уровне опасности в городе.

Из-за ухудшения погодных условий – снегопад и сильный ветер – в столичных аэропортах отменены 25 авиарейсов и 38 рейсов задержаны.

Рейсы отменены в Домодедово (2 – отменены и 13 рейсов задержаны) и Шереметьево (задержано 25 и отменены 22 рейса). Во Внуково отменили лишь один рейс.

Ранее сообщалось, что в столице из-за плохой погоды введен в «оранжевый» уровень опасности из-за сильнейшего снегопада и ветра.