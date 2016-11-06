Сильный бросок через плечо с идеальной амплитудой – и соперник зафиксирован в беспомощном положении: такой презентации книги еще не знали. Но это – книги от «Аргументов недели» и книги про самбо…

Школьникам в зале очень интересно, они позабыли, что находятся в школе: перед ними сильные и ловкие парни – идеал любого мальчишки, передает «Аргументы недели – Керчь».

Презентация книг о самбо – совместный проект школы № 23 и гимназии № 1 города Керчи, местного спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» и издательского дома «Аргументы недели».

Клуб «Слава» работает в городе пять лет. Основан он был на базе школы-интерната и воспитал уже много отличных спортсменов. Показательные приемы самбо школьникам продемонстрировал мастер спорта международного класса Иван Морозов – воспитанник клуба «Слава».

Всю остальную работу сделали «Аргументы недели»: выпустили книги, которые в доступной детям форме пропагандируют здоровый образ жизни и занятия спортом.