Это не борьба с «украинским влиянием» или за чистоту стен, это и первое, и второе, и третье. Организаторы акции подчеркивают, что украинский народ здесь не при чем, а вот западные пропагандисты руку приложили…

В первую очередь уничтожаются граффити с украинской символикой, передают «Аргументы недели - Крым».

Появились «рисунки-провокаторы» на стенах ялтинских домов как раз ко Дню народного единства, и совпадением это не является. Особенно если учесть тематику рисунков. На одном из них изображена американская статуи Свободы, - вместо факела статуя держит в руке воздушные шары, раскрашенные в цвета флагов Украины и Евросоюза. Простой граффитчик такое не нарисует!

Сообщается, что стиль рисунков очень похож на всемирно известного художника граффити под псевдонимом Banksy, но это, безусловно, не его работа, а стилизация под него.